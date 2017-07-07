Правка слайдера

Есть сверстанный лэнд, есть беда с адаптивкой. Есть правки для нее на ключевые экраны. Нужно оперативно их внести. Цена? Сроки? Правки по ссылке [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FHNDRrLMh3KpWee]yadi.sk/d/HNDRrLMh3KpWee[/url] Лэнд в psd [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FUGbpe4pO3KpVXz]yadi.sk/i/UGbpe4pO3KpVXz[/url] [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2F57swQC7_3KbUeP]yadi.sk/d/57swQC7_3KbUeP[/url] Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://yadi.sk/d/MHF6WKsC3KpxXK
вот верстка
отзывы как-то не так крутятся
линия с низу - это как будто линия прогресса. отзывы перелистываются и чем ближе к концу - тем больше она заполняется красным
когда дошли до конца - вся линия красная
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