Правка слайдера

https://yadi.sk/d/MHF6WKsC3KpxXK

вот верстка

отзывы как-то не так крутятся

линия с низу - это как будто линия прогресса. отзывы перелистываются и чем ближе к концу - тем больше она заполняется красным

когда дошли до конца - вся линия красная