Верстка страниц для WP

Конкретно. вот сайт - http://sk-oblstroy.ru/ На главной- два блока с картинками- см. скрин. раз и двас На мобильных они отображаются как списки сверху вниз. если добавить туда картинки, то сначала названия, потом картинки. вот так. скрин-"моб". а ...