Верстка страниц для WP

$200
HTML-версткаЗавершен1 заявка108 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо заверстать 14 страниц(средней сложности), адаптивно и кроссбраузерно. Верстка будет  посажена на WP, прошу учитывать особенности. Все детали будут выяснятся с кандидатами. Сроки и цены оставляйте в комментах или пишите в ПМ.

6 лет назад
andzhej1979
44 годаАвстрия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
verg132
Сергей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$200
7 дней
Верстка была выполнена раньше поставленных сроков, а также выполненные работы были сделаны очень качественно и я остался очень доволен поставленной работой. Одним слово Супер!!! Рекомендую!!!
Грамотно поставленная задача, приятное общение, оплата в срок и без каких либо проблем. Рекомендую как хорошего заказчика! Спасибо за интересный проект, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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