Верстка + Битрикс

Есть утвержденный дизайн адаптивного сайта, сложенный в psd. (320/768/1280px)

Посмотреть можно по ссылке.

Необходимо сверстать адаптивный сайт и привязать к Битриксу.

ВНИМАНИЕ!!! Отдельно верстка не интересует!

Сайт, с которого все содрано по функционалу ESIPOVICH

Это эталон, на который и стОит ориентироваться. Все должно работать так же, как там.

Сайт должен корректно работать в Chrome , Android , Webview . Firefox , Opera , Safari , Internet Explorer браузерах последней и предпоследней версии.

Оптимизация для мобильных устройств (без скролов лево-право).

Пожалуйста, присылайте свои предложения по срокам и стоимости работ.

Наличие вашего портфолио - обязательно!