Адаптивный сайт

HTML-версткаЗакрыт14 заявок287 просмотров
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Мастер привет! Есть сайт собранный на конструкторе lpmotor, ширина сайта 1280, столкнулись с проблемой кривого отображения на мониторах с разным расширением, нужно сделать адаптивный сайт, что бы он масштабировался под разные разрешения и нормально отображался, точнее переделать, дописать код, не знаю как это делается, если это конечно возможно сделать на платформе lpmotor.

Пишите сколько это будет стоить и срок исполнения.

6 лет назад
timoffei_s
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад