Мастер привет! Есть сайт собранный на конструкторе lpmotor, ширина сайта 1280, столкнулись с проблемой кривого отображения на мониторах с разным расширением, нужно сделать адаптивный сайт, что бы он масштабировался под разные разрешения и нормально отображался, точнее переделать, дописать код, не знаю как это делается, если это конечно возможно сделать на платформе lpmotor.

Пишите сколько это будет стоить и срок исполнения.