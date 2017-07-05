HTML- верстка страницы сайта

Нужен опытный верстальщик почты под разные почтовые клиенты и с опытом резиновой верстки страничек. Возможность обсуждать голосом. Пишите цену работы в час, скриншот или ссылку на портфолио или пары свёрстанных писем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По дизайн-макету сделать HTML верстку одной страницы сайта.
При успешном выполнении работы будут регулярные заказы на верстку лендингов для компании.
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