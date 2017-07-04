Натяжка верстки на сайт cms битрикс

Нужен опытный верстальщик почты под разные почтовые клиенты и с опытом резиновой верстки страничек. Возможность обсуждать голосом. Пишите цену работы в час, скриншот или ссылку на портфолио или пары свёрстанных писем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на cms битрикс http://www.radiochast.ru
Есть верстка всех страниц https://drive.google.com/drive/folders/0Bxoel-TklBVLbV9JbE92QlpaTXM
Нужно сделать адаптивную верстку на самом сайте
Вопрос срочный, срок 2 дня
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