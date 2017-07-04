Срочно сделать поправки хтмл лендинг

Смотрите скрин Нужен такой скрипт на JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
срочно сделать поправки в хтмл лендинге webspeed.info/rapid/
смотрите презентацию
сделать нужно СРОЧНО
оплата сразу вмр (ничего другого нет или пейпал)
сделать нужно аккуратно проверить все разрешения
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