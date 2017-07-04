Верстка адаптивного сайта

Здравствуйте, нужно сверстать адаптивно страницы макета по ссылке ниже, так же должна быть по экранная прокрутка (укажите какой плагин будете использовать) + рабочий калькулятор + будет всплывающая форма с отправкой заявок на почту + таймеры обратного отсчета . Укажите пожалуйста цену за верстку данного проекта. Ссылка на макет в JPG :

https://yadi.sk/d/YQeuDg5s3KhQF6