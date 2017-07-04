Верстка адаптивного сайта

Требуется сверстать лендинг согласно макету. Верстка адаптивная, кроссбраузерная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно сверстать адаптивно страницы макета по ссылке ниже, так же должна быть по экранная прокрутка (укажите какой плагин будете использовать) + рабочий калькулятор + будет всплывающая форма с отправкой заявок на почту + таймеры обратного отсчета . Укажите пожалуйста цену за верстку данного проекта. Ссылка на макет в JPG :
- Похожие заказы
- $40HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Изменить верстку двух меню на сайте (горизонтальное сделать вертикальным, а вертикальное-горизонтальным). Изменить расположение фильтров в категориях (из горизонтального в вертикальный). Добавить 2 баннера-слайдера на ГС. Сделать баннеры кликабельными. Исправить подвал сайта, чтобы при добавлении статей там появлялась ссылка. Убрать/добавить 2-3 ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна адаптивная верстка одностраничника на базе bootstrap. Дизайн см. в приложении к заказу. Финальный вариант будет немного отличаться,но кол-во блоков и общий объем работ без изменений. Присылайте отклики пожалуйста с указанием: 1. Сроков 2. Стоимости 3. Сможете ли ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Итог Работы: сss файлы и резиновая верстка, ключевых страниц сайта, верстка под мобильные телефоны и планшеты. Проект: http://www.remontbistro.ru это магазин сантехники, (главная, категории, товар, корзина, финиш заказа) есть небольшие различия на категориях товаров например душевые кабины ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать нормальную верстку 3х страниц, чтобы нормально отображалось на всех устройствах. В идеале вообще переверстать их с 0, т.к. там верста школьник Ссылки на страницы во вложенном файле Указывайте в заявке обязательно ЦЕНУ, ориентировочные сроки и номер ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Подробное описаниеОтвечу только приславшим примеры работ!Нужно сверстать кодом сайт с 5 страниц и 6-8 переходов в "каталог товаров" ВСЕГО на 100 товаров. Наполнять магазин ФОТО И ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОВАРЕ БУДЕМ САМИ. Для этого должна быть ...HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна верстка, адаптивная (макеты только десктоп версии), качественная, которую можно будет легко адаптировать под WordPress. Приступить нужно сегодня-завтра. Нужен ответственный человек и адекватная цена работы. Если у вас проблемы со сроками, исправлением собственных ошибок и т.п. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Главная страница уже есть. Нужны второстепенные. Перечисляю деньги на карту Приват.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приложены Макапы и ТЗ к ним. Сайт 3hlinen.comHTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо поправить отображение фотографий в мобильной версии сайта. На сайте фото выстроены в 4 колонки при помощи Salvattore, на компах отображается все правильно а на моб устройствах по идее должно быть 2 колонки а вместо нее 1 ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад