Верстка под WordPress

Нужна верстка, адаптивная (макеты только десктоп версии), качественная, которую можно будет легко адаптировать под WordPress. Приступить нужно сегодня-завтра.

Нужен ответственный человек и адекватная цена работы. Если у вас проблемы со сроками, исправлением собственных ошибок и т.п. - не пишите.

Предложения пожалуйста с ценой и сроками.