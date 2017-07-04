Верстка под WordPress

HTML-версткаЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна верстка, адаптивная (макеты только десктоп версии), качественная, которую можно будет легко адаптировать под WordPress. Приступить  нужно сегодня-завтра. 

Нужен ответственный человек и адекватная цена работы. Если у вас проблемы со сроками, исправлением собственных ошибок и т.п. - не пишите. 

Предложения пожалуйста с ценой и сроками.

WordPress
6 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад