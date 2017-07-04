Сделать верстку сайта страниц комплектующих согласно ТЗ

Нужно сверстать форму в новом дизайне на лендинги и подправить отправщик форм. Также чуть подвинуть отступы и сделать ховеры ссылок. Старый дизайн – [url=http://joxi.ru/4AkZD6NuyY98l2]joxi.ru/4AkZD6NuyY98l2[/url] Новый дизайн – [url=http://joxi.ru/DrlEDWJcveRNBm]joxi.ru/DrlEDWJcveRNBm [/url] Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт с тестовой версией, правки вносятся по SVN (вместо ftp, поможем с установкой) .
Нужно поправить косяки по адаптивной верстке, они сведены в файл ниже.
Также есть программист, который может подсказать по коду, где и что лежит.
ТЗ ниже:
1. Объем работ по ссылке
Порядок оплаты
в ТЗ 4 страницы, оплачиваем – по приемке каждых 2х страниц…
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Требования
- HTML5, CSS3 (архитектура – BEM – хотя бы общие понимание)
- верстаем по сетке bootstrap3 (pixel perfect тут не требуем, но все должно быть ровно)
Адаптив
от 320 до 1920пкс (стандартные viewport)
макеты на адаптив не будет (согласуем типовые меню) есть заготовки и понимание...
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