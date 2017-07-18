Адаптивная вёрстка.

Есть сайт с тестовой версией, правки вносятся по SVN (вместо ftp, поможем с установкой) . Нужно поправить косяки по адаптивной верстке, они сведены в файл ниже. Также есть программист, который может подсказать по коду, где и что ...
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Нужно сделать к существующему сайту-каталогу адаптивную вёрстку под мобильные устройства.
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