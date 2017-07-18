Адаптивная вёрстка.

HTML-версткаЗавершен27 заявок296 просмотров
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Нужно сделать к существующему сайту-каталогу адаптивную вёрстку под мобильные устройства.

6 лет назад
Svetymne
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Рекомендую как хорошего специалиста. По срокам все очень быстро. Учитывает все нюансы. Уложились в срок. Если нужен профессионал, который делает быстро и качественно адаптив под мобильные устройства - то к Татьяне. Спасибо Татьяна, буду ещё обращаться!
Только приятные эмоции от сотрудничества со Светланой.) Связь моментальная, задачи поставлены так, что не приходится переспрашивать по 10 раз и уточнять детали. С оплатой проблем также не возникло. Всё замечательно, буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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