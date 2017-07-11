Работы по верстке и добавлению баннеров на OpenCart

HTML-версткаЗакрыт3 заявки131 просмотр
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Изменить верстку двух меню на сайте (горизонтальное сделать вертикальным, а вертикальное-горизонтальным). 

Изменить расположение фильтров в категориях (из горизонтального в вертикальный). 

Добавить 2 баннера-слайдера на ГС.

Сделать баннеры кликабельными. 

Исправить подвал сайта, чтобы при добавлении статей там появлялась ссылка. 

Убрать/добавить 2-3 визуальным элемента (типа убрать адрес с ГС, поднять номера страниц навигации выше чем описание в категории и т.п.)

OpenCart 1.5.5.1

pbsvyazточкару

OpenCart
6 лет назад
nikolas2k
Николай 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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