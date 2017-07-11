Интернет магазина Webasyst, Shop Script 7

Подробное описаниеОтвечу только приславшим примеры работ!Нужно сверстать кодом сайт с 5 страниц и 6-8 переходов в "каталог товаров" ВСЕГО на 100 товаров. Наполнять магазин ФОТО И ИНФОРМАЦИЕЙ О ТОВАРЕ БУДЕМ САМИ. Для этого должна быть удобная и понятная админка. Тип сайта- интернет магазин с корзиной без привязки оплаты (заказ будет уходить на почтовый ящик). После верстки сайт нужно загрузить на хостинг.Дизайн готов, сделан в PSD формате. Хостинг и домен есть.Обязательный функционал: форма обратной связи, обратный звано, корзина (без оплаты товара), кнопки соцсетей.Сайт должен быть адоптивный (резиновый). И у сайта должна быть удобная и понятная АДМИНКА для самостоятельного замена фотографий и информации в интернет магазине. Обязательно будет проверено отображение сайта в Opera, Firefox, Explorer и Chrome и на устройствах- телефон, планшет, компьютер.Загрузка сайта должна быть быстрой. Сайт должен быть на хорошем движке.Требования к исполнителю: должен знать принципы веб-дизайна.Также должен уметь ставить себя на место пользователя сайта! Быть в мессенджере онлайн, показывать промежуточные результаты, оплата по факту выполненого задания, соблюдение сроков (если сроки сорваны и вы не вышли на связь, то заказ передается другому), поправки сайта включены в стоимость.Прошу Вас оценить работу и сказать сроки выполнения. Если Вас не устраивает наша цена, укажите пожалуйста свою.