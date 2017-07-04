Верстка сайта на Wordpress (желательно DIVI)

HTML-версткаЗакрыт6 заявок217 просмотров
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Нужно сверстать макет на Wordpress (желательно DIVI). Макет: https://projects.invisionapp.com/boards/H339X61GCAWV7/#/5501737/166282041 . Верстка должна быть адаптивной и кроссбраузерной (Chrome, Яндекс, Mozilla, Opera. Safari). 

Если будете делать на DIVI, то блоки, которые невозможно реализовать "чистым" DIVI, можно вводить кастомную верстку и стили. 

Срок 4 дня. Оплата по безопасной сделке. 

Просьба указывать цену и сроки в заявках.

WordPressВерстка сайта
6 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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