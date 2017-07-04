Необходима верстка

Человек просто кинул я сделал проект, и по просил предоплату на что он сказал хорошо, что якобы он уже оплатил, проверит и скинет. После чего он сказал внести 10 правок( косяки дизайнера, картинки не растянуты на всю ширину, ховер эффектов нет). Жду обещанной предоплаты по сей день(5 день если что). Кидала, денег не платил, зря только потратил своё время.