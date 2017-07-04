Необходима верстка

$300
HTML-версткаЗакрыт25 заявок455 просмотров
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Добрый день.

Нужно сверстать веб-сайт, PSD прикреплен.

Верстка должна проходить google website speedtest для ПК и мобильных устройств.

Также верстка должна проходить популярные SEO-чекеры (правильное использование тегов), понятным языком все описано в доку от гугла https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/ru//webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide.pdf

https://fex.net/270532869125 - PSD

6 лет назад
serkous
Сергей 
29 летСША
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
yverner
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$250
5 дней
Человек просто кинул я сделал проект, и по просил предоплату на что он сказал хорошо, что якобы он уже оплатил, проверит и скинет. После чего он сказал внести 10 правок( косяки дизайнера, картинки не растянуты на всю ширину, ховер эффектов нет). Жду обещанной предоплаты по сей день(5 день если что). Кидала, денег не платил, зря только потратил своё время.
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