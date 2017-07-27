Адаптивная верстка из SKETCH

Здравствуйте. Необходима адаптивная качественная ( кроссбраузерная ) верстка макета из .SKETCH

Главная и 12 внутренних страниц ( часть элементов повторяется ).

Макет для оценки можно скачать здесь.

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