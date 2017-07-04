Сверстать главную страницу сайта по макету bootstrap/wordpress

HTML-версткаЗакрыт11 заявок196 просмотров
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Нужно сверстать по макету psd главную страницу сайта на бутстрап и поставить ее на wordpress со всеми выводами через function.

https://yadi.sk/d/J8C11YtO3KmNPa

WordPressBootstrap
6 лет назад
maxchirin
Максим 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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