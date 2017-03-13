Есть дизайн сервиса нарисованного в Sketch. Нужно сохранить стиль и нарисовать еще 4 страницы плюс мобильные версии. Прототип: https://yadi.sk/d/U4lOVYGmgV9FaA Нарисованная страница: https://yadi.sk/i/oyqjXp2yttZz7A (Мобильные тоже есть, отправлю вместе с исходниками.) Жду предложений по ...
Более года работаю в сфере интернет-маркетинга и имею опыт в: продвижение сайтов в поисковых системах Google и Yandex, создании рекламных баннеров и полиграфии.
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно видео с Шаттерстока в HD качестве, дешевле чем на сайте за одну штуку. Жду предложений по цене. https://www.shutterstock.com/ru/video/clip-1030723829-blue-purple-neon-flowing-liquid-waves-abstractВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно развернуть архив готового сайта на хостинге. Сайт сделан на цмс Django Suit. Нужен человек который знаком с этой системой. Сам сайт сейчас есть на другом хостинге доступен по ссылке ниже. https://bit.ly/2MrYZ3LСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать зажигательный ролик на 15 секунд, по презентации городского портала. Разрешение 4000*2000 На фоне должна играть динамичная музыка. За основу нужно взять вот этот ролик. https://www.youtube.com/watch?v=wr17uRT7Bp4 Нужно использовать маскот ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно нарисовать похожую собачку (на ту что в прицепе) в векторе. Собачку зовут Лайвик и она будет маскотом сайта https://bit.ly/2ScIewH Использовать цвета которые я приложил в прицепе. Можно оттенки от исходных цветов. Если ...Завершен6 лет назад
Есть изображение в формате jpg, нужно отрисовать вектор. https://yadi.sk/i/BRpWJY04swsv-gИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть калькулятор написанный на js, в нем нужно поменять цены. Калькулятор: https://goo.gl/w4ppDM Что нужно изменить: Сосна сращенная = 10000,00р. /1м2 Сосна высший сорт =12400,00 р/м2 Лиственница сращенная = 12400,00р/м2 ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
http://bit.ly/2kZ1oDx Перевести сайт на английский язык, результат нужен в ворде или экселе таблицейПереводы22 заявкиЗакрыт7 лет назад
http://bit.ly/2kZ1oDx Перевести сайт на испанский язык, результат нужен в ворде или экселе таблицейПереводы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Пример того, что нужно во вложении в формате Обращаем внимание, что наша анимация в gif — это только пример того, что нужно. Анимация должна быть более плавная. Анимация в виде снега ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть исходные картинки на нашем сайте https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite1.png https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite2.png https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite3.png https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite4.png https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite5.png https://slav-okna.com/wp-content/uploads/2016/03/sprite6.png Нужны в подобной стилистике: Глухое окно. То есть окно вида: https://zlatookna.ru/upload/iblock/2b1/2_min.png выполненное в нашей стилистике ...Завершен7 лет назад
Пытался установить программу Директ Автомат но выдает ошибки: https://yadi.sk/i/2Sg5PNg63KuZd7 http://direct-automate.ru/directautomate/index/board/29599370/Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать по макету psd главную страницу сайта на бутстрап и поставить ее на wordpress со всеми выводами через function. https://yadi.sk/d/J8C11YtO3KmNPaHTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Перенесли сайт Вордпресс на Бутстрап. Старые страницы остались со старой версткой на страницах нужно почистить код и проставить разметку согласно спецификации Бутстрапа. По опыту могу сказать что в среднем на страницу уходит 15 минут. Всего ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Не работает вертикальный скролл по тапу на table-responsive (bootstrap) c iphone. Хотя на других устройствах и в девелопере все ок. Причем не работает именно при нажатии на table, если скролить тапая на другие ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно изменить цены так как это указанно на изображении у калькулятора написанного на js. И изменить минимальные и максимальные размеры: Минимальный размер окна одностворчатого – ширина 450, высота 450 Минимальный ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно изменить цены так как это указанно на изображении у калькулятора написанного на js. Сайт : https://goo.gl/FnQzfT Прилагаю сам файл с данными. Жду предложений по ценам и срокам.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перерисовать узор в вектор. Жду предложений по ценам и срокамЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на wordpress, на него установили ssl сертификат и произошло следующее: цмс редиретктит все страницы с https на http причем htaccess правили но не в нем дело. В самой админке и wp-config тоже все прописано с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть сайт по продаже ювелирных изделей, этот сайт нужно наполнить из наполнения: Вырезать одно фото на белый фон с тенью(как в примере) Сделать цветокоррекцию фото не на белом фоне(два, три фото) И написать ...Обработка фотографий19 заявокЗакрыт8 лет назад