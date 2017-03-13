maxchirin

Максим maxchirin

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю быстро, качественно и по доступным ценам!

Более года работаю в сфере интернет-маркетинга и имею опыт в: продвижение сайтов в поисковых системах Google и Yandex, создании рекламных баннеров и полиграфии.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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Отзывы фрилансеров

victor_andreev
Виктор 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
6 лет назад
Ролик для презентации портала в кинотеатре
Ubuntu
Работа прошла отлично,оплата в срок сделана.Однозначно рекомендую!
Все здорово!
Ответный отзыв
Krokodila
Дарья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать собачку в векторе
Классное задание! Классный заказчик! Рекомендую) Спасибо за доверие! :)
Отличный исполнитель! Отрисовали маскота для портала, с разными эмоциями. Все было быстро и креативно. Рекомендую.
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TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать html 5 анимацию перерисовав с готового дизайна
HTML
Спасибо за интересный проект.От сотрудничества только положительные впечатления
Все хорошо, вносил правки скинул исходники, все сделал раньше срока. Рекомендую
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spiroand
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Нужна отрисовка двух спрайтов один с анимацией один без
WordPress
грамотная постановка задачи и все в срок
Хороший исполнитель, сделал все раньше срока. Рекомендую!
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yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно перерисовать узор в вектор
было приятно сотрудничать, только положительные эмоции от работы и общения :).
Все здорово. Быстро и качественно.
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