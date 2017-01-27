Убрать редирект с https на http

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Завершен4 заявки149 просмотров

Есть сайт на wordpress, на него установили ssl сертификат и произошло следующее: цмс редиретктит все страницы с https на http причем htaccess правили но не в нем дело. В самой админке и wp-config тоже все прописано  с https.  На страницы не относящиеся к цмс все встало (например /robots.txt )

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WordPress
8 лет назад
maxchirin
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Все классно, сразу взялся и решил проблему, не прошло и часа. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад