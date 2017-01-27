Убрать редирект с https на http

Есть сайт на wordpress, на него установили ssl сертификат и произошло следующее: цмс редиретктит все страницы с https на http причем htaccess правили но не в нем дело. В самой админке и wp-config тоже все прописано с https. На страницы не относящиеся к цмс все встало (например /robots.txt )

goo.gl/LDUqGC