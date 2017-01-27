Joomla , доработка

Сайт muscul-shop.ru

1 Переход на https

2 Добавление ПДФ файл в товар. Вставка + инструкция.

3 ВИДЕО в категорию товаров. Вставка + инструкция.

4 В левом меню на главной странице добавить страницу "Оплата"

5 Адаптивная версия сайта стремная, товары съезжают некоторые и пару линий. Нужно исрпавить.

6 Добавление точек самовыдачи (пункты выдачи траспортной компании). В Корзину и в контакты. Через специальный компонент СДЭКа (это траспортная компания) либо как то по своему.

7 Добавить "400 пунктов самовывоза" в карточку товара.

8 Добавить "Задать вопрос эксперту" в карточку товара. Где вылезает поел для емейла и текста. И присылается на нашу почту.

9 Доработка с модуля "регионы".

а) Сделать так чтобы можно было вручную проставлять скидки на некоторые товары. А не автоматов в зависимости от региона

б) Убрать текст "хочу дешевле" если регион не Самарская область. (когда скидка 15%)

10 В подвале сайте сделать корректировку адреса и ссылки на инстаграмм

11 Синхронизация с 1С через Модуль. Написать самому либо поставить уже купленный.