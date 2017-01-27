Вот видео - https://youtu.be/OwgoTiXK8Kw Вот прототип (нажать на hotspots - hand cursor, чтобы увидеть кликабельные моменты) - https://app.moqups.com/[email protected]/qOvftMFOOu/view/page/a73a5b22a ТЗ 1. Создать систему можно на основе дизайна bootstrap, либо на основе любого шаблона. ...
Joomla , доработка
Сайт muscul-shop.ru
1 Переход на https
2 Добавление ПДФ файл в товар. Вставка + инструкция.
3 ВИДЕО в категорию товаров. Вставка + инструкция.
4 В левом меню на главной странице добавить страницу "Оплата"
5 Адаптивная версия сайта стремная, товары съезжают некоторые и пару линий. Нужно исрпавить.
6 Добавление точек самовыдачи (пункты выдачи траспортной компании). В Корзину и в контакты. Через специальный компонент СДЭКа (это траспортная компания) либо как то по своему.
7 Добавить "400 пунктов самовывоза" в карточку товара.
8 Добавить "Задать вопрос эксперту" в карточку товара. Где вылезает поел для емейла и текста. И присылается на нашу почту.
9 Доработка с модуля "регионы".
а) Сделать так чтобы можно было вручную проставлять скидки на некоторые товары. А не автоматов в зависимости от региона
б) Убрать текст "хочу дешевле" если регион не Самарская область. (когда скидка 15%)
10 В подвале сайте сделать корректировку адреса и ссылки на инстаграмм
11 Синхронизация с 1С через Модуль. Написать самому либо поставить уже купленный.
Заявки фрилансеров
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