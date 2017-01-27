Нужен парсинг интернет-магазина через Content Downloader

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Нужен парсинг интернет-магазина rusoptovik точка ру через Content Downloader 

1. Создать проект в Content Downloader.  

2. Спарсить товары из магазина.  

3. Передать csv, ссылку на картинки в облаке, и файл проекта Content Downloader заказчику.  

По определенному шаблону в таблицу, плюс картинки. 

Срочно! 

Сейчас.

8 лет назад
hiplifer
Иван 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров