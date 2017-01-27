Нужен парсинг интернет-магазина через Content Downloader

Необходима помощь в настройке авторизации на сайте через социальные сети Facebook и Google+ с помощью hybridauth. Остальные соц.сети (твиттер, вконтакте, одноклассиники, майлру, яндекс) работают без проблем. А вот с фэйсбуком и гугл+ какая то засада ...