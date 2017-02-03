Сайт на Wordpress Требования к фиду https://yandex.ru/support/realty/partners/requirements.html
Многопоточный Проксичекер
Необходимо написать скрипт многопоточного прокси чекера.
Список прокси будет брать из MySql и проверять их на валид, так же необходимо делать замер скорости прокси. Результат писать в ту же базу данных.
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