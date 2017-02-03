Многопоточный Проксичекер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка137 просмотров

Необходимо написать скрипт многопоточного прокси чекера. 

Список прокси будет брать из MySql и проверять их на валид, так же необходимо делать замер скорости прокси. Результат писать в ту же базу данных. 

MySQL
8 лет назад
unviz
36 лет
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Выбранный исполнитель

SmartDesign
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$500
10 дней
Задание выполнено качественно и даже быстрее, чем оговаривалось! Рекомендую данного исполнителя для Ваших проектов!
Четкое ТЗ, быстрые ответы на вопросы, никаких проблем или задержек с оплатой или приемкой работ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SmartDesign
39 лет
20 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад