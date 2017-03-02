Доработки на сайте на 1C-Bitrix

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок149 просмотров

Доработки на сайте на 1C-Bitrix. ТЗ кандидатам.

8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую!
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад