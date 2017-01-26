Нужна программа-постер для https://auto.ru/parts/ Берем данные из csv, фото из папок, вставляем в нужные поля на сайте. Именно программа, это не ручной постинг!
XML документ: семестральная работа
Есть XML документ, необходимо сделать следующие:
1) XML-схемы (может быть RelaxNG)
- Сделать ограничение (xs:restriction) , где это имеет смысл - например, перечисление элементов, представляющих единицы и соответствующий тип: дата для дат, числовых типов для числовых значений и т.д.
- Определение собственного пространства имен (в том числе и для трансформации XSL.)
- Применить правило Schematron
- Проверка ссылочной целостности (xs: KeyRef)
- Проверка уникальности (xs:unique)
- Сложные ограничения (например, с использованием регулярных выражений)
2) XSL преобразования в HTML
- Использовать сортировка (xsl:sort)
- Ссылки
- Группирование
- Вывод на несколько файлов .html (если это имеет смысл)
- Расширенные функции XPath, например, format-date()
- Продвинутый XSLT: параметры, переменные, условия и т.д.
3) преобразование XSL FO и создавать PDF
(по договренности)
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