XML документ: семестральная работа

Есть XML документ, необходимо сделать следующие:

1) XML-схемы (может быть RelaxNG)

- Сделать ограничение (xs:restriction) , где это имеет смысл - например, перечисление элементов, представляющих единицы и соответствующий тип: дата для дат, числовых типов для числовых значений и т.д.

- Определение собственного пространства имен (в том числе и для трансформации XSL.)

- Применить правило Schematron

- Проверка ссылочной целостности (xs: KeyRef)

- Проверка уникальности (xs:unique)

- Сложные ограничения (например, с использованием регулярных выражений)

2) XSL преобразования в HTML

- Использовать сортировка (xsl:sort)

- Ссылки

- Группирование

- Вывод на несколько файлов .html (если это имеет смысл)

- Расширенные функции XPath, например, format-date()

- Продвинутый XSLT: параметры, переменные, условия и т.д.

3) преобразование XSL FO и создавать PDF

(по договренности)