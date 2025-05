Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер ,Shop-Script

Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер (проверить версию PHP и пр.)

вирусов не обнаружено

Несколько раз в день на сайте появляется проблема 503 ошибка

1 Не работает поиск по сайту

2. нажимаем на товар входим – затем жмем в браузере вернуться назад и выдает ошибку (файл приложил)

3. все новые товары залитые на сайт не доступны – при нажатии на карточку товара выдает 503 ошибку

Письмо от хостера приложил

www.top-technics.ru Сайт на Shop-Script

Еще нужно удалить дубли станиц