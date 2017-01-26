Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер ,Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок121 просмотр

Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер (проверить версию PHP и пр.) 

вирусов не обнаружено 

Несколько раз в день на сайте появляется проблема 503 ошибка 

1 Не работает поиск по сайту 

2. нажимаем на товар входим – затем жмем в браузере вернуться назад и выдает ошибку (файл приложил) 

3. все новые товары залитые на сайт не доступны – при нажатии на карточку товара выдает 503 ошибку 

Service Unavailable 

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. 

Письмо от хостера приложил 

www.top-technics.ru Сайт на Shop-Script 

Еще нужно удалить дубли станиц

PHP
8 лет назад
IIpuXod
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$49
1 день

Заявки фрилансеров

kuzmit4
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад