Доброго времени суток! Требуется доработать сайт на Yii2. Ссылка на сайт – drive.kg Ссылка на список правок – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T0Vzn8z1HznYjNP3uy3By6QlE99fe42t39DsJvBp6HQ/edit#gid=0
Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер ,Shop-Script
Необходимо оптимизировать код сайта и настроить сервер (проверить версию PHP и пр.)
вирусов не обнаружено
Несколько раз в день на сайте появляется проблема 503 ошибка
1 Не работает поиск по сайту
2. нажимаем на товар входим – затем жмем в браузере вернуться назад и выдает ошибку (файл приложил)
3. все новые товары залитые на сайт не доступны – при нажатии на карточку товара выдает 503 ошибку
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Письмо от хостера приложил
www.top-technics.ru Сайт на Shop-Script
Еще нужно удалить дубли станиц
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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