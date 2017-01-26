Нужно внести изменения в вэб-проект и его приложения на Android и iOS. Сейчас адреса оффлайн-магазинов и интернет-магазинов завязаны на одну сущность, их нужно разделить. Для разделения необходимо: - Провести миграцию БД с ...
Правка API инстаграмма на джанго
На стороне инстаграмма что-то изменилось в части API. На сайте django перестали выводится фото. Нужно это подправить. Оплата по готовности.
Заявки фрилансеров
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