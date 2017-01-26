Нужен программист для создания нескольких веб-страниц

Нам требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет.

Страницы должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона.

Есть прототипы страниц, не получается все прикрепить.

Прикрепляю все нужные скриншоты для определения возможности сотрудничества и стоимости работы.