Нужно исправить ошибку в плагине

Здравствуйте, у меня на сайте есть платные объявления - премиум, поднятие в топ, и выделение цветом объявления. Для этого используется плагин https://osclass-pro.ru/payment_plugin_walletone.html, но при оплате любого из этих трех - премиум, поднятие в топ, или выделение цветом объявления - на почту приходит только счёт оплаты от walletone. А на сайте не активируются эти объявления, т.е. лохотрон получается, человек заплатил, а услуга не активируется. Нужно решить эту проблему. Обращался к разработчику этого плагина но он сказал что проблема не в его плагине, а проблема в сервисе walletone. Но как я уже убеждался в другом я у него до этого покупал плагин https://osclass-pro.ru/plugin_oplata_onpay.html он тоже не работал, и он там грешил уже на сервис onpay. В общем разработчик морозится, не исправлять косяки не хочет свои.