Оптимизировать тексты и юзабилити сайта, прописать теги, оптимизировать для сео
Отладка java script вебформы на модальных окнах
Требуется на сайте отловить (симптомы предоставляет заказчик) баги java script и внести рекомендации по исправлению кода. После внесенных заказчиком поправок, протестировать на надежность.
Выбранный исполнитель
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