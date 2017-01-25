Написать скрипт для эмуляции действия пользователя на форуме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

Здравствуйте

Есть форум на Invision Power Board 4. На форуме есть блок: пользователи онлайн.

Необходимо написать скрипт (который будет работать например по крону) который будет эмулировать что определенные пользователи находятся на форуме. Тоесть нужно разобраться в структуре БД и написать небольшой скрипт.

Жду ваших предложений

8 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров