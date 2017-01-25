Написать скрипт для эмуляции действия пользователя на форуме

Краткое ТЗ: На сайте буду размещаться новости по категориям, из админки (администратором сайта), а также из front-end, обычными пользователями, с предмодерацией (это должны быть также ресурсы, но распубликованные).Должен быть топ новостей (новость попадает туда при ...