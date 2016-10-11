kosmoprince

Добрый вечер. Есть список сайтов. Необходимо выполнить рутинную работу и собрать контактную информацию с сайтов. Это займет где-то 10 часов. Работа чисто техническая, рутинная.
- $20Наполнение сайтов24 заявкиОткрыт20 дней назад
Здравствуйте Проблема следующая – тимвивер автоматически не запускается, хотя галочка в настройках стоит (запускать при старте виндовса) Система: Windows Копнул глубже – служба Teamviewer 12 запускается вручную. Поставил запуск автоматический. Делаю ребут компа – снова запуск службы сбивается на ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Необходимо сделать рерайт 100 описаний фильмов. Просьба в ответе указывать стоимость рерайта за 1000 символов с пробелами.Рерайтинг27 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать модуль для сайтов написанных на CMS DLE Интерфейс: поля для ввода: текстовое поле: имя дополнительного поля новости в базе текстовое поле: высота, ширина плеера выпадающий список: формат в котором заносить данные в доп поле (ссылка или код плеера) текстовое ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте Необходимо перевести фразу с русского на французский и немецкий. Фраза: Пожалуйста обновите ваш браузер для просмотра видео в лучшем качестве и без тормозов. Нажмите ОК для перехода в Google play Ожидаю ваших заявокПереводы7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо из одного емейла сделать 7 с высокой степенью уникальности. Размер емейла около 1тис символов с пробелами Жду ваших заявокРерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Ситуация следующая: Домен site1.com сейчас переезжает на site2.com. Это отображается в Google Webmaster Tools первого и второго домена. Я хочу теперь сменить домен site2.com на site3.com, но не могу отправить запрос на смену домена, поскольку сейчас ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте [b]Функциональность класса:[/b] На вход подается (Ip - обязательно, ApiKEy - не обязательно). Класс выгружает с сервера базу и хранит ее локально в файле. (Класс уже написан, его писать не нужно) На выход получаем (true - пользователь плохой, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте [b]Функциональность класса:[/b] На вход подается (Ip - обязательно, ApiKEy - не обязательно). Класс выгружает с сервера базу и хранит ее локально в файле. (Класс уже написан, его писать не нужно) На выход получаем (true - пользователь плохой, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Необходимо зашифровать код методами: eval(gzinflate(base64_decode('FZfHDoTYFUR.....); eval(base64_decode(gzuncompress(....) возможно еще какие-то итересные варианты предложите. Код содержит в себе один класс с методами, переменными.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте Необходимо зашифровать php код. Не использовать IONcube и тп Ожидаю ваши вариантыВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Приветствую Есть класс на php который работает с файлом где хранятся данные (список ip адресов и подсетей) Основной метод класса, проверка принадлежит ли ip одному из диапазонов Ip адресов в файле.Вначале идет проверка на наличие такого ip, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Необходима консультация человека разбирающегося в DLE и Wordpress. Вопрос приблизительно следующий: Есть класс написанный на php и вызов его метода происходит для каждого посетителя сайта. При некоторых условиях данный класс выводит echo $someCode; будет ли попадать этот ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте Есть форум на Invision Power Board 4. На форуме есть блок: пользователи онлайн. Необходимо написать скрипт (который будет работать например по крону) который будет эмулировать что определенные пользователи находятся на форуме. Тоесть нужно разобраться в структуре ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть баг в верстке на реальном устройстве iphone: хлебные крошки и сортировка наезжают на меню при разрешении 320пх. так же проблема наблюдается на некоторых моделях android. Вот верстка: http://test.bigcinema.top/ Проблема выглядит вот так: http://joxi.ru/Vm6bpG6Fxg9J9m тестировать можно либо через iphone либо через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Ftest.bigcinema.top%2F%3Fv%3D2 Ожидаю ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Был куплен сайт, но похоже в нем оставили бекдор или разместили вредоносный код. Гугл удалил сайт из поиска с формулировкой маскировка/скрытая переадресация. Обычно это делают если стоит Wap реклама. Я снял свою рекламу, но гугл ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
здравствуйте Необходимо сделать верстку адаптивного дизайна (есть дизайн 1000, 640 и 320px) Главная Страница фильма Страница регистрации Прошу указать владение Bootstrap (Я еще не определился будем ли верстать с ним или без, хочу узнать все за и против) Дизайн главной в ...HTML-верстка35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Здравствуйте Необходимо дорисовать дизайн сайта кино тематики + адаптив. На данный момент есть полностью нарисованная главная страница (сетка 24, смотрите в приложении). Необходимо нарисовать несколько страниц + блоков. И адаптив для всех страниц: 320 px таблица на 6 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте Необходимо дорисовать дизайн сайта кино тематики + адаптив. На данный момент есть полностью нарисованная главная страница (сетка 24, смотрите в приложении). Необходимо нарисовать несколько страниц + блоков. И адаптив для всех страниц: 320 px таблица на 6 ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую! Ищу грамотного рерайтера для рерайта статьи на английском. Тема статьи: How to download movies legal? Прошу в ответе указать стоимость за 1тис символов с пробелами Важно! Грамотный и стилистически хороший английский! Текст будет вычитываться Native proofreader'ом. Буду ждать ваших ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад