kosmoprince

Здравствуйте. Есть баг в верстке на реальном устройстве iphone: хлебные крошки и сортировка наезжают на меню при разрешении 320пх. так же проблема наблюдается на некоторых моделях android. Вот верстка: http://test.bigcinema.top/ Проблема выглядит вот так: http://joxi.ru/Vm6bpG6Fxg9J9m тестировать можно либо через iphone либо через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Ftest.bigcinema.top%2F%3Fv%3D2 Ожидаю ...