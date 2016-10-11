kosmoprince

Клинский Сергей kosmoprince

 
54 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
18 дней назад
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недостаточно оценок
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$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Собрать контактную информацию

    $20

    Добрый вечер. Есть список сайтов. Необходимо выполнить рутинную работу и собрать контактную информацию с сайтов. Это займет где-то 10 часов. Работа чисто техническая, рутинная.

    Наполнение сайтов24 заявки
    Открыт
    20 дней назад

  • Решить проблему с teamviewer на моем компьютере

    Здравствуйте  Проблема следующая – тимвивер автоматически не запускается, хотя галочка в настройках стоит (запускать при старте виндовса)  Система: Windows  Копнул глубже – служба Teamviewer 12 запускается вручную. Поставил запуск автоматический.  Делаю ребут компа – снова запуск службы сбивается на ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт 100 описаний фильмов

    Здравствуйте Необходимо сделать рерайт 100 описаний фильмов. Просьба в ответе указывать стоимость рерайта за 1000 символов с пробелами.

    Рерайтинг27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать модуль DLE для сайтов

    Необходимо создать модуль для сайтов написанных на CMS DLE  Интерфейс:  поля для ввода:   текстовое поле: имя дополнительного поля новости в базе  текстовое поле: высота, ширина плеера  выпадающий список: формат в котором заносить данные в доп поле (ссылка или код плеера)  текстовое ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод русскую фразу из двух предложений на французский и немецкий

    Здравствуйте  Необходимо перевести фразу с русского на французский и немецкий.  Фраза:   Пожалуйста обновите ваш браузер для просмотра видео в лучшем качестве и без тормозов. Нажмите ОК для перехода в Google play  Ожидаю ваших заявок

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна консультация опытного и практикующего сео специалиста

    Здравствуйте  Ситуация следующая:  Домен site1.com сейчас переезжает на site2.com. Это отображается в Google Webmaster Tools первого и второго домена.  Я хочу теперь сменить домен site2.com на site3.com, но не могу отправить запрос на смену домена, поскольку сейчас ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо написать WordPress плагин на базе PHP класса.

    Здравствуйте [b]Функциональность класса:[/b] На вход подается (Ip - обязательно, ApiKEy - не обязательно). Класс выгружает с сервера базу и хранит ее локально в файле. (Класс уже написан, его писать не нужно) На выход получаем (true - пользователь плохой, ...

    PHPWordPressHTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо написать DLE плагин на базе PHP класса.

    Здравствуйте [b]Функциональность класса:[/b] На вход подается (Ip - обязательно, ApiKEy - не обязательно). Класс выгружает с сервера базу и хранит ее локально в файле. (Класс уже написан, его писать не нужно) На выход получаем (true - пользователь плохой, ...

    PHPHTMLDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Зашифровать/обфусцировать php код

    Здравствуйте Необходимо зашифровать код методами: eval(gzinflate(base64_decode('FZfHDoTYFUR.....); eval(base64_decode(gzuncompress(....) возможно еще какие-то итересные варианты предложите. Код содержит в себе один класс с методами, переменными.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Зашифровать файл с данными

    Приветствую Есть класс на php который работает с файлом где хранятся данные (список ip адресов и подсетей) Основной метод класса, проверка принадлежит ли ip одному из диапазонов Ip адресов в файле.Вначале идет проверка на наличие такого ip, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Консультация специалиста по DLE и Wordpress

    Здравствуйте Необходима консультация человека разбирающегося в DLE и Wordpress. Вопрос приблизительно следующий: Есть класс написанный на php и вызов его метода происходит для каждого посетителя сайта. При некоторых условиях данный класс выводит echo $someCode; будет ли попадать этот ...

    PHPWordPressDLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать скрипт для эмуляции действия пользователя на форуме

    Здравствуйте Есть форум на Invision Power Board 4. На форуме есть блок: пользователи онлайн. Необходимо написать скрипт (который будет работать например по крону) который будет эмулировать что определенные пользователи находятся на форуме. Тоесть нужно разобраться в структуре ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Исправить баг в верстке

    Здравствуйте. Есть баг в верстке на реальном устройстве iphone: хлебные крошки и сортировка наезжают на меню при разрешении 320пх. так же проблема наблюдается на некоторых моделях android. Вот верстка: http://test.bigcinema.top/ Проблема выглядит вот так: http://joxi.ru/Vm6bpG6Fxg9J9m тестировать можно либо через iphone либо через https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&amp;url=http%3A%2F%2Ftest.bigcinema.top%2F%3Fv%3D2 Ожидаю ...

    Android
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Найти и удалить вредоносный код/бекдор в DLE сайте

    Здравствуйте. Был куплен сайт, но похоже в нем оставили бекдор или разместили вредоносный код. Гугл удалил сайт из поиска с формулировкой маскировка/скрытая переадресация. Обычно это делают если стоит Wap реклама. Я снял свою рекламу, но гугл ...

    DLE
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка адаптивного сайта

    здравствуйте Необходимо сделать верстку адаптивного дизайна (есть дизайн 1000, 640 и 320px) Главная Страница фильма Страница регистрации Прошу указать владение Bootstrap (Я еще не определился будем ли верстать с ним или без, хочу узнать все за и против) Дизайн главной в ...

    Bootstrap
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дорисовать дизайн для сайта фильмов

    $50

    Здравствуйте Необходимо дорисовать дизайн сайта кино тематики + адаптив. На данный момент есть полностью нарисованная главная страница (сетка 24, смотрите в приложении). Необходимо нарисовать несколько страниц + блоков. И адаптив для всех страниц: 320 px   таблица на 6 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доделка дизайна кино сайта

    Здравствуйте Необходимо дорисовать дизайн сайта кино тематики + адаптив. На данный момент есть полностью нарисованная главная страница (сетка 24, смотрите в приложении). Необходимо нарисовать несколько страниц + блоков. И адаптив для всех страниц: 320 px   таблица на 6 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт англоязычной статьи

    Приветствую! Ищу грамотного рерайтера для рерайта статьи на английском. Тема статьи: How to download movies legal? Прошу в ответе указать стоимость за 1тис символов с пробелами Важно! Грамотный и стилистически хороший английский! Текст будет вычитываться Native proofreader'ом. Буду ждать ваших ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nenf
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
$5
10 баллов
7 лет назад
Зашифровать/обфусцировать php код
Быстро решили с Сергеем поставленную задачу, никаких проблем не возникло. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше :)
Отличный исполнитель, быстро решил задачу обфускации кода. Рекомендую!
Ответный отзыв
tevik
Денис 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Консультация специалиста по DLE и Wordpress
Надеюсь на продолжительное сотрудничество. Обращайтесь!
Все супер, консультацией доволен!
Ответный отзыв
gregorykuzn
Игорь 
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
24 отзыва(-3)
$15
10 баллов
7 лет назад
Исправить баг в верстке
Все прошло без каких либо нареканий
Баг был исправлен быстро, все на отлично!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Нужен рерайт для англоязычной статьи
Приятно было сотрудничать с Сергеем. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все на отлично!
Ответный отзыв
BulavaMikalai
Николай 
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дорисовать дизайн для сайта фильмов
Отличный заказчик. Никаких проблем, все культурно и быстро. Надеюсь, еще поработаем.
Отличный исполнитель, дизайн был сделан быстро и качественно!
Ответный отзыв