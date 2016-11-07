Нужен рерайт для англоязычной статьи

КопирайтингЗавершен11 заявок188 просмотров
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Приветствую!

Ищу грамотного рерайтера для рерайта статьи на английском. Тема статьи:

Is it legal to download movies

Прошу в ответе указать стоимость за 1тис символов с пробелами

Важно! Грамотный и стилистически хороший английский! Текст будет вычитываться Native proofreader'ом.

Буду ждать ваших ответов.

7 лет назад
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$6
1 день
Все на отлично!
Приятно было сотрудничать с Сергеем. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.