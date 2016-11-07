Нужен рерайт для англоязычной статьи

Требуется написать статью "Самые лучшие и известные музеи в мире". Описать: Лувр, Национальный музей Китая, Национальный музей естественной истории (Вашингтон), Британский музей, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики (Вашингтон), Лондонская национальная галерея, Метрополитен-музей, Музеи Ватикана, Музей ...
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Приветствую!
Ищу грамотного рерайтера для рерайта статьи на английском. Тема статьи:
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Прошу в ответе указать стоимость за 1тис символов с пробелами
Важно! Грамотный и стилистически хороший английский! Текст будет вычитываться Native proofreader'ом.
Буду ждать ваших ответов.
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