Рерайт статьи на мебельную тематику

Разыскиваются хорошие копирайтеры для работы над проектом. Цель: Написание блока интересных статей на тематику "Фитнес и диеты", "Психология", "Эзотерика" Темы: диеты, правильное питание, ошибки худеющих, отношения, психология, приметы. Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Нужно сделать рерайт статьи http://www.neoclass.ru/100/105.htm
дизайн мебели и интерьера.
Текст разбить на абзацы.
В каждом абзаце должно быть 400-500 знаков б/п.
Составить 2-3 заголовка.
Ключ: "Мебель в интерьере" вставить в текст с плотностью:
ОДИН ключ на 60-70 слов, в начале и в конце статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО
Уникальность по text.ru — не менее 95%
Размер статьи примерно 4КЗ
- Похожие заказы
- $200Копирайтинг105 заявокЗакрыт6 лет назад
сабж - тема редкая - требования к исполнению высокие - пройдете тест - по деньгам договоримся детали в личном разговореКопирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать текст для 22 страниц из меню услуг (в среднем, не более 1000 знаком на страницу) по заданному шаблону страницы. Для работы будут представлены черновики страниц. [b]Т.З. [url=https://docs.google.com/document/d/1PCaNmblui24-RiovOijuAW9DpHXYDR5EuhYQbYE8IPg/edit?usp=sharing]по ссылке[/url]. [/b][b]Стиль написания:[/b] максимально простые фразы, без сложных оборотов, канцелярщины, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать 20 статей по 1500 знаков с пробелами по тематике инкубации яицКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
Здравсвуйте! Есть 17 сайтов на которых можно опубликовать отзывы о компании. Задача Ваша: Писать и публиковать на них отзывы о строительной организации. Ежедевно нужно писать 1 отзыв и публиковать его на 4 сайтах (площадках). Так как сайтов 17 ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Ищу рерайтера, ТЗ во вложении. Цена за 1000 символов - 30 - 35 рублей б/п. Тематика - строительство и ремонт своими руками. Готов заказать порядка 100 статей с объемом 4000 - 8000 символов каждая. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется рерайтер на игровой портал о GTA. Нужно будет наполнять сайт новостями, обзорами и другой информацией. Стоимость на первое время - 15 руб. за 1000 знаков без пробелов. Просьба обращаться тем, кто играл или играет в эту ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать статью для автомобильного сайта про компьютерную диагностику автомобиля. Размер 4000-6000 символов без пробелов, уникальность готового текста не ниже 95%.Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо выполнить рерайт нескольких статей. Схема работы следующая: Я предоставляю статьи в Word, к каждой статье 2-4 ключа. В заказе около 10 статей различных тематик. В основном новости, развлечения, астрология, несколько статей из области новостей автомобильного и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интересует написать статьи для интернет-магазина по продаже стройматериалов. Статьи: описание разных товаров Надо,примерно,150 статейКопирайтинг31 заявкаЗакрыт7 лет назад