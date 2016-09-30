Рерайт статьи на мебельную тематику

КопирайтингЗакрыт20 заявок247 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.Нужно сделать рерайт статьи http://www.neoclass.ru/100/105.htm    

дизайн мебели и интерьера.

Текст разбить на абзацы.

В каждом абзаце должно быть 400-500 знаков б/п.

Составить 2-3 заголовка.

Ключ: "Мебель в интерьере" вставить в текст с плотностью:

ОДИН ключ на 60-70 слов, в начале и в конце статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО

Уникальность по text.ru  — не менее 95%

Размер статьи примерно 4КЗ

7 лет назад
Goodlake
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
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