Срочно! Необходимо писать и публиковать отзывы.Каждый день по 1 отзыву

$40
КопирайтингЗакрыт9 заявок397 просмотров
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Здравсвуйте!

Есть 17 сайтов на которых можно опубликовать отзывы о компании.

Задача Ваша:

Писать и публиковать на них отзывы о строительной организации.

Ежедевно нужно писать 1 отзыв и публиковать его на 4 сайтах (площадках). Так как сайтов 17 то на 4 день необходимо опубликовать Ваш отзыв на 5 сайтах.

Сумарно за 30 дней вы напишите 30 отзывов и опубликуете его 127 раз.

На одном и том же сайте нельзя публиковать с 1 аккаунта более 1 раза.

Первое время Вы ежедневно должны предоставлять мне отчет по такому принципу и оплата будет так же ежедневно:

1. Текст который опубликовали

2. Ссылки на ресурсы

3. Электронная почта на который были зарегестрированы аккаунты.

Писать необходимо очень правдоподобно!!!

Если будете писать не правдиво то я поменяю исполнителя.

Отзывы должны быть уникальные на 98% по text.ru Не менее 1500 символов.

Отзывы благодарности- должны быть по строительству коттеджа, строительству дома из материала кирпич керамзитоблоки. 60% отзывов

На строителсво фундамента 25%

Строительство стен дома (коробки дома) или строили крышу - это получается 1 часть от строительства -15%

За работу строго 2500 рублей месяц. (30 дней) - 83 рубля сутки - за написание 1 отзыва и публикации его на 4 площадках

7 лет назад
Ruslanov
Руслан 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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