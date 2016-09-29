Написание статьи для автомобильного сайта

Основное требование: хороший письменный английский Нужно находить ветки на тематических форумах(блогах) с живым обсуждением темы, и оставлять развернутый полезный пост с ненавязчивой ссылкой на мой ресурс. Объем работы большой и постоянный. Цена за один пост 200 рублей(обсуждаемо).