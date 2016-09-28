Комментарии на англоязычных форумах

Требуется копирайтер для написания текстов страниц по услугам. Тематика - аудиторские, бухгалтерские и юридические услуги. Есть старая версия сайта с текстами и сейчас идет работа над новым сайтом. Структура сайта и семантическое ядро уже разработано. Общее количество страниц - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основное требование: хороший письменный английский
Нужно находить ветки на тематических форумах(блогах) с живым обсуждением темы, и оставлять развернутый полезный пост с ненавязчивой ссылкой на мой ресурс. Объем работы большой и постоянный.
Цена за один пост 200 рублей(обсуждаемо).
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