Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой

КопирайтингЗакрыт6 заявок259 просмотров
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Требования к исполнителю:

1. Портфолио с работами;

2. Понимание темы написания (недвижимость).

Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой. Каждая статья должна быть уникальной.

Оплата 10 грн. / 1000 знаков.

7 лет назад
zemelshik
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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