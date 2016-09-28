Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой

Требуется прямой исполнитель по рерайту текстов, тематика: бизнес, налоги, финансы, учет, право. уникальность по текст ру не ниже 60%, не ниже 90% по адвего (с глубокой проверкой) или etxt (проверка рерайта). по срокам - минимум 2-3 текста ...