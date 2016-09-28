Ознакомиться с текстами и результатами исследования, выбрать самую интересную и полезную информацию для релиза.Объем релиза - не более 1 страница А4. Работа срочная, завтра вечером должны быть выполнена.
Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к исполнителю:
1. Портфолио с работами;
2. Понимание темы написания (недвижимость).
Необходимо написание от 1500 до 3000 статей до 2000 знаков в каждой. Каждая статья должна быть уникальной.
Оплата 10 грн. / 1000 знаков.
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