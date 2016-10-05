Создание оптимизированных текстов для сайта http://vektehno.ru/

$460
КопирайтингЗавершен2 заявки224 просмотра
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Доброго времени суток Господа.

Необходимо создание оптимизированных текстов для сайта http://vektehno.ru/.

Объем 114000 знаков. Уникальность 100%. Целевая аудитория: Бизнес для Бизнеса, Бизнес для Клиентов.

Дополнительная информация: Установка,обслуживание и продажа систем безопасности и систем видеонаблюдения в частности, является неотъемлемой частью работы нашей компании. Мы стараемся уделить как можно больше внимания консультированию и составлению тех. проектов с требованиями заказчика, ведь правильно и грамотно собранная система безопасности или система видеонаблюдения позволяет сэкономить до 40% от общего заказа. Мы не просто подберём и продадим  Вам IP видеокамеры, AHD видеокамеры, видеорегистраторы, домофоны, вызывные панели и др., мы пройдём с Вами от этапа проектирования и заканчивая этапом развертывания полноценной системы безопасности.

Срок работы: 1 месяц.

7 лет назад
alex121314
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$570
7 дней
Доброго времени суток участники Сервиса. Выражаю благодарность Лере Безлепкиной за хорошую и своевременно сделанную работу в проекте Век Техно (vektehno.ru). Рекомендую этого автора, как грамотного и умелого творческого человека, способного воплотить Вашу мечту в жизнь!
Рекомендую Александра как приятного в общении, скрупулезного при постановке задачи и ответственного при оплате работы заказчика.
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