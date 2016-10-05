Доброго времени суток Господа.

Необходимо создание оптимизированных текстов для сайта http://vektehno.ru/.

Объем 114000 знаков. Уникальность 100%. Целевая аудитория: Бизнес для Бизнеса, Бизнес для Клиентов.

Дополнительная информация: Установка,обслуживание и продажа систем безопасности и систем видеонаблюдения в частности, является неотъемлемой частью работы нашей компании. Мы стараемся уделить как можно больше внимания консультированию и составлению тех. проектов с требованиями заказчика, ведь правильно и грамотно собранная система безопасности или система видеонаблюдения позволяет сэкономить до 40% от общего заказа. Мы не просто подберём и продадим Вам IP видеокамеры, AHD видеокамеры, видеорегистраторы, домофоны, вызывные панели и др., мы пройдём с Вами от этапа проектирования и заканчивая этапом развертывания полноценной системы безопасности.

Срок работы: 1 месяц.