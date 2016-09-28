Обсуждение в соц сетях

Есть 7 групп в контакте региональных в которых планируется общение по новостройкам города.

Обязательно нужно быть в теме, т.е. знать какие проблемы у той или иной новостройки. Форумы в каждом регионе дадим.

Нужно начинать общение и поддерживать его.

Желательно иметь несколько аккаунтов в каждом регионе.

Каждый комментарий должен быть не менее 200 символов грамотного текста на русском языке.

Пример такой группы vk.com/stroyka57

Жду ваших предложений.