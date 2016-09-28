Обсуждение в соц сетях

Ищу человека, который напишет по 5 отзывов на 6 сайтов. Отзывы должны писаться по схеме - 1-2 отзыва в неделю на каждый сайт (площадки сайтов на Товарах Мейл.ру). Оплата - 100 рублей за отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 7 групп в контакте региональных в которых планируется общение по новостройкам города.
Обязательно нужно быть в теме, т.е. знать какие проблемы у той или иной новостройки. Форумы в каждом регионе дадим.
Нужно начинать общение и поддерживать его.
Желательно иметь несколько аккаунтов в каждом регионе.
Каждый комментарий должен быть не менее 200 символов грамотного текста на русском языке.
Пример такой группы vk.com/stroyka57
Жду ваших предложений.
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