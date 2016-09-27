Контент-менеджер в проект по моде и стилю

Ищем контент-менеджера в проект по стилю и моде.

Необходимо генерить посты для соцсетей по утвержденному плану и в соотвествии с ТЗ. Посты будут размещаться в vk, fb, insta, G+, Одноклассниках путем кросспостинга. Примерное количество постов 7-10 в неделю. (Делаем

упор на качество, а не на количество).

Задачи:

ПЛАНИРОВАНИЕ контента:

-составление контент-плана на месяц, согласование с заказчиком

-предложение вариантов содержания постов

ПРОИЗВОДСТВО текстового контента:

-заметки о тенденциях моды-советы о стиле-мини-статьи

-опросы подписчиков и т.д.

ПРОИЗВОДСТВО иллюстративного контента

-поиск стильных картинок для иллюстрирования поста

-простые графические объявления

-брендирование (установка логотипов) на фотографии

-составление коллажей (например, в Поливоре)

ПОСТИНГ контента в соотвествии с утвержденным планом

-размещение постов в определенное время

-быстрое реагирование на комменты и вопросы

-мониторинг групп конкурентов на предмет удачных идей контента

Важные качества:

-увлечение темой моды, стиля, одежды

-интерес к искусству, творчеству

-хорошая ориентированность с соцсетях, иметь там личные активные аккаунты

-грамотная письменная речь, простой слог

-понимать особенности соцсетей, умение отличать качественный контент от некачественного

-умение работать самостоятельно, предлагать свои идеи

-ответственность, исполнительность, пунктуальность

-в заранее оговоренное время всегда быть на связи в скайпе, воц апе и проч.

Возраст,пол, место проживания значения не имеет. Важны только Ваши профессиональные качества и желание работать и развиваться в данном проекте.

Условия: Испытательный срок 1 месяц. Дальше з/п обсуждается, по итогам работы и Вашей вовлеченности в

проект.

Если Вас заинтересовало предложение, пишите [email protected] (в письме укажите, где увидели вакансию).