Контент-менеджер в проект по моде и стилю

КопирайтингЗакрыт6 заявок374 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем контент-менеджера в проект по стилю и моде. 

Необходимо генерить посты для соцсетей по утвержденному плану и в соотвествии с ТЗ. Посты будут размещаться в vk, fb, insta, G+, Одноклассниках путем кросспостинга. Примерное количество постов 7-10 в неделю. (Делаем

упор на качество, а не на количество).

Задачи:

ПЛАНИРОВАНИЕ контента: 

-составление контент-плана на месяц, согласование с заказчиком

-предложение вариантов содержания постов

ПРОИЗВОДСТВО текстового контента:

-заметки о тенденциях моды-советы о стиле-мини-статьи 

-опросы подписчиков и т.д.

ПРОИЗВОДСТВО иллюстративного контента

-поиск стильных картинок для иллюстрирования поста

-простые графические объявления

-брендирование (установка логотипов) на фотографии

-составление коллажей (например, в Поливоре)

ПОСТИНГ контента в соотвествии с утвержденным планом

-размещение постов в определенное время

-быстрое реагирование на комменты и вопросы

-мониторинг групп конкурентов на предмет удачных идей контента

Важные качества:

-увлечение темой моды, стиля, одежды

-интерес к искусству, творчеству

-хорошая ориентированность с соцсетях, иметь там личные активные аккаунты

-грамотная письменная речь, простой слог

-понимать особенности соцсетей, умение отличать качественный контент от некачественного

-умение работать самостоятельно, предлагать свои идеи

-ответственность, исполнительность, пунктуальность

-в заранее оговоренное время всегда быть на связи в скайпе, воц апе и проч.

Возраст,пол, место проживания значения не имеет. Важны только Ваши профессиональные качества и желание работать и развиваться в данном проекте.

Условия: Испытательный срок 1 месяц. Дальше з/п обсуждается, по итогам работы и Вашей вовлеченности в

проект.

Если Вас заинтересовало предложение, пишите [email protected] (в письме укажите, где увидели вакансию). 

7 лет назад
Natalya_198
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен толковый внештатный копирайтер!

    Что нужно, чтобы мы друг другу понравились? [b]Вы:[/b] [list][*]умеете писать в инфостиле; [*]знаете, что такое модальные слова и слабые глаголы и что с ними делать, умеете правильно использовать стоп-слова; [*]вас тошнит от штампов и канцеляризмов; [*]знаете, как поступить с 40 ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке

    Описание 17 блюд для ресторана итальянской кухни на укр. языке (список блюд в файле) Не рецепты. Одно блюдо - 1000-1500 знаков Тексты уникальные, читабельные и интересные. Язык - украинский. Использовать ключевые слова, скину дополнительно. Первая статья тестовая, с оплатой. Оплата: Приват24 -- Результат работы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужно описание товара (магазин компьютерных игр)

    Друзья, мне нужен человек способный писать интересные и продающие тексты для моего интернет-магазина по продаже ключей. Тематика - компьютерные игры. Нужны такие текста, которые будут хорошо индексироваться по нужным мне запросам в поисковых системах.  Естественно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Описание вкусов для вейп жидкостей на основе содержащихся компонентов

    Требуется создать "вкусное" описание для вкуса жидкости (электронные сигареты) На данный момент оно крайне банально  01 - клубнично арбузная жвачка02 - завтрак (фруктовые колечки)03 - малиново виноградная шипучка04 - яблочная жвачка (зеленое яблоко)05 - клубничный капкейк06 - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайтер с опытом работы с Wordpress

    Здравствуйте. Нужен копирайтер, который может писать статьи на различные темы касающиеся Вордпресс. При написании статей требуется умение - хорошо искать информацию в интернет и делать из нее качественные, полезные статьи. Статьи нужны БЕЗ ВОДЫ, т.е. должны ...

    WordPress
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать продающий текст для одностраничника, автотематика.

    Требуется написание продающего текста на сайт одностраничник. Тематика - автомобильная громкая связь, пример: http://www.sotmarket.ru/category/car_kir.html Продающий текст не совсем на на сам товар, а на то, почему это устройство - лучший подарок автомобилисту. Т.е. текст должен ответить на вопрос человека, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание 4-5 статей по темам "Аренда авто в ..."

    Требуется автор для написания 4-5 статей по теме "Аренда авто в ..." (вместо ... определенный город). Объем каждой из статей до 1500 знаков. Есть примеры, есть подробное ТЗ. Оплата 50р за 1000 знаков без пробелов. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Статьи тематики форекс

    Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры,[b] сведущие в ФОРЕКС[/b] тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются.  Необходимо предоставить список работ, написанных в данной области, либо написать неоплачиваемое тестовое ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад