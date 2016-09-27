Контент-менеджер в проект по моде и стилю

Что нужно, чтобы мы друг другу понравились? [b]Вы:[/b] [list][*]умеете писать в инфостиле; [*]знаете, что такое модальные слова и слабые глаголы и что с ними делать, умеете правильно использовать стоп-слова; [*]вас тошнит от штампов и канцеляризмов; [*]знаете, как поступить с 40 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем контент-менеджера в проект по стилю и моде.
Необходимо генерить посты для соцсетей по утвержденному плану и в соотвествии с ТЗ. Посты будут размещаться в vk, fb, insta, G+, Одноклассниках путем кросспостинга. Примерное количество постов 7-10 в неделю. (Делаем
упор на качество, а не на количество).
Задачи:
ПЛАНИРОВАНИЕ контента:
-составление контент-плана на месяц, согласование с заказчиком
-предложение вариантов содержания постов
ПРОИЗВОДСТВО текстового контента:
-заметки о тенденциях моды-советы о стиле-мини-статьи
-опросы подписчиков и т.д.
ПРОИЗВОДСТВО иллюстративного контента
-поиск стильных картинок для иллюстрирования поста
-простые графические объявления
-брендирование (установка логотипов) на фотографии
-составление коллажей (например, в Поливоре)
ПОСТИНГ контента в соотвествии с утвержденным планом
-размещение постов в определенное время
-быстрое реагирование на комменты и вопросы
-мониторинг групп конкурентов на предмет удачных идей контента
Важные качества:
-увлечение темой моды, стиля, одежды
-интерес к искусству, творчеству
-хорошая ориентированность с соцсетях, иметь там личные активные аккаунты
-грамотная письменная речь, простой слог
-понимать особенности соцсетей, умение отличать качественный контент от некачественного
-умение работать самостоятельно, предлагать свои идеи
-ответственность, исполнительность, пунктуальность
-в заранее оговоренное время всегда быть на связи в скайпе, воц апе и проч.
Возраст,пол, место проживания значения не имеет. Важны только Ваши профессиональные качества и желание работать и развиваться в данном проекте.
Условия: Испытательный срок 1 месяц. Дальше з/п обсуждается, по итогам работы и Вашей вовлеченности в
проект.
Если Вас заинтересовало предложение, пишите [email protected] (в письме укажите, где увидели вакансию).
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