Описание вкусов для вейп жидкостей на основе содержащихся компонентов

Требуется создать "вкусное" описание для вкуса жидкости (электронные сигареты)

На данный момент оно крайне банально

01 - клубнично арбузная жвачка02 - завтрак (фруктовые колечки)03 - малиново виноградная шипучка04 - яблочная жвачка (зеленое яблоко)05 - клубничный капкейк06 - ягодная конфетка (голубика, клубника, холодок)07 - самый вкусный банан (спелый банан)08 - малиново персиковый лимонад

09 - крекеры с манго и молоком

Как один из примеров того, что должно получиться в итоге - скрины в аттач или

"Бодрящий утренний английский чай с бергамотом, с сочным тайским манго на вдохе. Выбор для настоящих ценителей чая, запоминаю-щийся и яркий в любом обличии."

"Свежеиспечённый чизкейк, политый черничным джемом. Нотки крема на послевкусии, и ягодная радуга на первом плане. Отличный выбор для любителей десертов и выпечки."