Статьи по теме Форекс(MetaTrader)

Темы для статей, количество знаков 5-6к с уникальностью от 95% каждая: 1. Полезные мелочи в MetaTrader 4, которые можно использовать каждый день2. MetaTrader 4 или MetaTrader 5 что лучше?3. Облегчение форекс торговли — Горячие клавиши MetaTrader 44. Как вернуть 509 билд Metatrader 4 и запретить обновление5. Модели неопределенности или треугольник форекс — нисходящие, симметричные и восходящие треугольники.