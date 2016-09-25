SEO-статьи

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До 30.09 написать 50 текстов (можно 70шт.)

Объем 1 текста: описание 2000симв., тайтл до 70 симв.,  дискрипшн - до 250 симв.

Ключи предоставляем

Уникальность не менее 96%.

Цена за 1 текст - 32грн.

7 лет назад
larisa_z
42 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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