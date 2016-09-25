Тексты на строительную тематику (80-100 шт)

КопирайтингЗакрыт20 заявок242 просмотра
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Необходимо написать 80-100 текстов на тему "строительное оборудование".

 

Знание темы - обязательно.  Текст обязательно должен быть логичен и последователен.

Основная задача текста – в полном объеме раскрыть тему для неподготовленного посетителя.

Необходимо изучить вопрос и подготовить тексты с достоверной информацией.

Тексты без качественного «погружения в тему» не подойдут.

Подробнее во вложении.

7 лет назад
machinegun
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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