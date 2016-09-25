Написать 20 отзывов к товарам на сайте Тематика: инкубаторы
Описание работы интернет-платформы и ее тарифов для чайников.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Блоггер, статьи, копирайтинг, контент
Для разрабатывающейся интернет-платформы необходимо создать статьи/контент для хелпа.
Данное задание ограничено только на одну статью - описание деятельности платформы и объяснения тарифной сетки.
В первую очередь нужно понять самому, какая специфика магазина (платформы), кто является его клиентами, как он работает, на чем зарабатывает и как формируются цены. Это описано в ТЗ для разработчика в файле "tarif.pdf", но оно же и является основой составления контента.
Необходимо сделать короткое описание о деятельности платформы (практически уже описано в "help.pdf").
Изложить определения и работу тарифов из ТЗ в понятной "для чайников" форме. Использовать таблицы для наглядности.
Стиль описания показан в файле "help.pdf". Дополнительная техническая информация находится в файле "tarif.pdf"
Контент будет размещаться в WordPress на сайте: http://help.bineli.de/
Предпочтение (но не обязательно):
- умение работы с WordPress
- зарегистрированным предпринимателям
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