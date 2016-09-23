Написание продающих текстов к товарам

Написать 20 отзывов к товарам на сайте Тематика: инкубаторы
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Приветствую!
Ищу копирайтера для написания текстов на сайт про женские темы (диеты, косметика, продукты здоровья, мода и стиль).
Объем 100 статей. Оплата за каждую 1000 символов от 40 до 50 рублей в зависимости от сложности текста.
Требования к уникальности: не ниже 90%.
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