Написать отзывы о часах

Нужен копирайтер для написания статьи созданной из нескольких новостей в тематики источников сервиса для проверки контрагентов. Понимание слов КОНТРАГЕНТ, ИП, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, НАЛОГИ - обязательно.
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Здравствуйте
Нужно написать отзывы о мужских наручных часах для размещения на сайте.
Всего 5 моделей по 3 отзыва на каждую.
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