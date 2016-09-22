5 описательных статей для компании

Требуется написать 5 статей о компании для дальнейшего размещения на биржах ссылок.

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Профиль компании - детали трубопроводов для нефтегазовой промышленности.

Присылайте заявки только те, кто сталкивался с промышленной тематикой. А еще лучше, кто знаком с профилем.