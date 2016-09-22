5 описательных статей для компании

Добрый день! Требуется качественный копирайт/рерайт с указываемыми ключевыми фразами и словами на тему меда, медовых продуктов, полезном питании и проч. Сайт для ознакомления: econyamka.ru. Так же по темам фото-, видеосъемки/обработки, дизайна, анимации, визиток и проч. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 5 статей о компании для дальнейшего размещения на биржах ссылок.
Все статьи по ~2000 символов.
Профиль компании - детали трубопроводов для нефтегазовой промышленности.
Присылайте заявки только те, кто сталкивался с промышленной тематикой. А еще лучше, кто знаком с профилем.
- Похожие заказы
- Копирайтинг30 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер для написания статьи созданной из нескольких новостей в тематики источников сервиса для проверки контрагентов. Понимание слов КОНТРАГЕНТ, ИП, ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ, НАЛОГИ - обязательно.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать текст под размножение с кол-вом символов порядка 2-2,5К чтобы был читаемые текст , уникальность не ниже 90% автотематика - тюнинг, запчасти заполнить соответствующий раздел на сайтеКопирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеются два текста на темы 1. Ремонт АКПП и 2. Ремонт вариаторов. В каждом тексте содержитcя информация о процессе ремонта, диагностики, замене масла в агрегатах и т.д. В одном документе про вариаторы знаков без пробелов ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно прочитать чем платные seo ссылки отличаются от естественных и расфасовать список из 50 000 ссылок на платные и естественные. Подробное ТЗ в личкуКопирайтинг38 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Кол-во товаров: 480 Объем: 300-350 з.б.п. Уникальность: от 90% Сроки: месяц-полтора Оплата: 10 грн. за 1 товарКопирайтинг37 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо написать текст для продающего лэндинга. Тема "Закрытый клуб для предпринимателей, которые хотят получать клиентов из соц.сетей". От вас желательно примеры реализованных лэндингов плюс цена за исполнения данной задачи. Все заявки пишите в проекте (цена, примеры ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт7 лет назад
Написание и размещение отзывов для электронной книги в разделе Kindle на сайте Amazon на английском языке. Отзывы должны быть раскрытыми, насыщенными, с использованием ключевых слови описаний, характерных для тематики книги. Количество слов в отзыве должно ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать тексты по основным жилым комплексам Санкт-Петербурга. Кол-во комплексов - 210. Размер текста - не менее 2000 символов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад
Деятельность компании - производство, продажа пиломатериалов, строительство деревянных домов. Нужно написать текст о компании, который будет использоваться в озвучке видеоролика на 2,5 -3 мин. Подробнее с исполнителем.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад