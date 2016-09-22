Написание отзывов на сайте Amazon

Здравствуйте, необходимо написать текст под размножение с кол-вом символов порядка 2-2,5К чтобы был читаемые текст , уникальность не ниже 90% автотематика - тюнинг, запчасти заполнить соответствующий раздел на сайте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написание и размещение отзывов для электронной книги в разделе Kindle на сайте Amazon на английском языке.
Отзывы должны быть раскрытыми, насыщенными, с использованием ключевых слови описаний, характерных для тематики книги.
Количество слов в отзыве должно быть от 50 до 100.
Пишите цены и контактную информацию.
- Похожие заказы
- Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходим копирайт для ИМ . Тематика - сантехника. Статья для посадочных страниц, маркетинговые статьи и прочее Работа строго по ТЗ разработчика сайта. Работа проектная. в заявке необходимо указать стоимость /1000. и возможный ежедневный объем.Завершен7 лет назад
- $100
Нужно прочитать чем платные seo ссылки отличаются от естественных и расфасовать список из 50 000 ссылок на платные и естественные. Подробное ТЗ в личкуКопирайтинг38 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать тексты по основным жилым комплексам Санкт-Петербурга. Кол-во комплексов - 210. Размер текста - не менее 2000 символов.Копирайтинг20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $1
Доброго времени суток! В этом задании я предоставляю вам 3 видеоролика и к ним нужно написать небольшое описание (250-300 символов) и яркий заголовок. https://videoboom.cc/mladenec-s-vodyankoy/ http://lemurov.net/music/tanets-zaklyuchyonnyh-v-pamyat-o-majkle-dzheksone/ http://lemurov.net/child/sobaka-spasla-ot-smerti/ От вас потребуется красиво преподносить уже имеющиеся видеоматериалы, уметь немного рерайтить текст и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Деятельность компании - производство, продажа пиломатериалов, строительство деревянных домов. Нужно написать текст о компании, который будет использоваться в озвучке видеоролика на 2,5 -3 мин. Подробнее с исполнителем.Завершен7 лет назад
Нужны отзывы на товары для магазина напольных покрытий (ламинат, паркетная доска и др). Спектр работ большой. Пишите стоимость за 1к знаков.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, нужно найти 50 вирусных публикаций для нашего сайта. Как искать вирусные публикации мы расскажем и покажем.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищется исполнитель на составление дефектных ведомостей по шаблону. Объём 3500 актов. Стоимость за 1 акт - 5 рублей. Сроки - до 31 декабря 2016г. В неделю порядка 200-400 актов. Оплата 1 раз в неделю. Необходима совершенная аккуратность. Мы предоставляем ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер для написания информационных статей о спортивном питании. Сайт не интернет магазин. В нем нет явного призыва купить продукцию, но информация в статьях будет к этому вести. Статьи должны быть качественные и интересные, поэтому требуется опыт написания подобных ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт7 лет назад