Написание отзывов на сайте Amazon

КопирайтингЗакрыт7 заявок298 просмотров
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Написание и размещение отзывов для электронной книги в разделе Kindle на сайте Amazon на английском языке.

Отзывы должны быть раскрытыми, насыщенными, с использованием ключевых слови описаний, характерных для тематики книги.

Количество слов в отзыве должно быть от 50 до 100.

Пишите цены и контактную информацию.

7 лет назад
jjulianaa7
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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