Копирайт на тему "Сантехника"

КопирайтингЗавершен30 заявок595 просмотров
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Добрый день, необходим копирайт для ИМ .

Тематика - сантехника.

Статья для посадочных страниц, маркетинговые статьи и прочее

Работа строго по ТЗ разработчика сайта.  Работа проектная. 

в заявке необходимо указать стоимость /1000. и возможный ежедневный объем.

7 лет назад
Isanteh
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sbebekina
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
7 лет назад
$3000
10 дней
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